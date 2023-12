Carbon Streaming Corporation Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Carbon Streaming":

Carbon Streaming wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", ergab die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Carbon Streaming als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,71 liegt die Aktie 99 Prozent unter dem Branchen-KGV von 53,98. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Carbon Streaming liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carbon Streaming liegt bei 54,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,34 und unterstützt ebenfalls die Gesamteinschätzung als "Neutral".