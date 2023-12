Carbon Streaming Corporation Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung der Anleger bei Carbon Streaming in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Carbon Streaming mit 0,7 USD mittlerweile um +2,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral". Im Vergleich zu den zurückliegenden 200 Tagen wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Aus fundamentaler Sicht wird Carbon Streaming im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,71, was einem Abstand von 99 Prozent zum Branchen-KGV von 53,33 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Carbon Streaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (50,48) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Carbon Streaming.