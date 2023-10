Carbon Quartalsergebnisse im Fokus: Analysten erwarten Umsatzsprung und Einfluss auf Aktienwert

Das Warten hat bald ein Ende: In 153 Tagen wird das deutsche Unternehmen, Carbon, seine Quartalsergebnisse für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Carbon Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

Carbon ist derzeit an der Börse rund 813,71 Millionen Euro wert. Die Spannung steigt also stetig an. Analystenhäuser gehen davon aus, dass das Unternehmen einen starken Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen kann. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 282 Millionen Euro – nun wird mit einem Sprung um beeindruckende 104,05 Prozent auf insgesamt 575,42 Millionen Euro gerechnet. Doch auch beim Gewinn erwartet man eine Veränderung: Voraussichtlich wird er um etwa -6,82 Prozent auf insgesamt 52,46 Millionen Euro fallen.

Auf das gesamte Jahr gesehen sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +104,05 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn voraussichtlich um -6,82 Prozent auf insgesamt 118,25 Millionen Euro sinken. Trotzdem bleibt der Gewinn positiv und entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (126,90 statt voraussichtlich 118.,5 Mio EUR). Der Gewinn pro Aktie beträgt damit im Jahresvergleich 0,,98 EUR.

Ein Blick auf den aktuellen Kurs zeigt, dass einige Aktionäre die Schätzungen für die Quartalszahlen nicht vorab berücksichtigen: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Carbon Aktie um -11,76 Prozent verändert.

Die Experten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten soll die Aktie bei etwa 10,60 Euro stehen – eine Gewinnchance von +76,67 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses. Investoren, die jetzt einsteigen möchten, können gemäß der Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +76,67 Prozent innerhalb von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei Carbon stark negativ. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Quartalsbilanz wird in knapp fünf Monaten erwartet und Aktionäre sind gespannt auf das Ergebnis. Obwohl einige Anleger noch zögern und der aktuelle Trend eher negativ ist, zeigen langfristige Prognosen eine positive Entwicklungspotenzial für das Unternehmen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Carbon-Analyse von 18.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Carbon jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Carbon Aktie

Carbon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...