Carbon Quartalsbilanz Vorschau: Umsatzrückgang und POSITIVER Gewinn trotz negativem Trend

In nur 65 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, denn die Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll von 304,10 Mio. EUR auf 29,00 Mio. EUR fallen, was einem Rückgang von -90,50 Prozent entspricht. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 21,80 Mio. EUR sinken.

Auf Jahressicht sieht es ebenfalls nicht rosig aus: Der Umsatz soll um -0,20 Prozent und der Gewinn um -63,70 Prozent fallen. Dennoch bleibt der Gewinn positiv und wird sich voraussichtlich auf 126,90 Mio. EUR belaufen.

Die Aktionäre scheinen die Schätzungen der Quartalszahlen nicht vorab zu berücksichtigen: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -8,10% gesunken.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs bei Carbon...