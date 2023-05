Carbon: Analysten sehen mittelfristig Kurspotential von +25,22%

Die Aktie von Carbon hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und erzielte gestern ein Plus von +0,88%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher optimistisch. Doch was sagen die Bankanalysten zur langfristigen Bewertung?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Carbon bei 11,42 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +25,22% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt.

Während drei Experten die Aktie als “starken Kauf” einschätzen und vier weitere als “Kauf”, geben drei weitere Experten lediglich eine Halteempfehlung ab. Insgesamt zeichnet sich jedoch ein überwiegend positives Bild ab: Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beträgt rund 70%.

Auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Zusammenfassend...