Carbon Aktie: Der weitere Knall!

Das Sentiment und der Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Carbon eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Carbon also ein "Gut"-Rating für diese Faktoren.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Carbon derzeit bei 7,26 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 5,85 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -19,42 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -5,19 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen "Industrie"-Sektor liegt Carbon mit einer Rendite von -27,26 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,09 Prozent, wobei Carbon mit 34,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Carbon einen Wert von 100 für den RSI7 (sieben Tage) und 50,75 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators lautet also "Schlecht".