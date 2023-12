Carbon Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Carbon-Aktie liegt bei 12,87, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der elektrischen Ausrüstungsbranche von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carbon ist bei 32,65, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25 beträgt 34,72, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Carbon-Aktie hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zudem wurde das Unternehmen in Diskussionen stärker beachtet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Carbon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche der elektrischen Ausrüstung eine Underperformance von -14,55 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,86 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Somit erhält die Carbon-Aktie aufgrund ihrer Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.