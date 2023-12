Carbon Aktie: Das ist Wahnsinn!

Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 4,08 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -21,34 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Carbon 20,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carbon-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, basierend auf dem Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Carbon auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 12,16 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" um 61 Prozent niedriger bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalanalytischer Perspektive.