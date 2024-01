Carbon Aktie: Das ist ein Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß für die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Carbon 12, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Carbon damit derzeit unterbewertet, was dem Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carbon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,39 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 6,16 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 6,1 EUR, was einer Abweichung von nur +0,98 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Carbon. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Carbon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Dieser Unterschied von 3,15 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,15 %) führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Carbon im letzten Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was 23,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 8,42 Prozent, und Carbon liegt aktuell 25,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.