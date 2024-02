Carbon Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die Aktie von Carbon bietet derzeit keine Dividende, was im Vergleich zur Branche der Elektrischen Ausrüstung zu einem geringeren Ertrag von 3,11 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Carbon kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, während es in den letzten Tagen überwiegend positive Themen gab. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft, wobei 6 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Carbon derzeit -1,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -12,01 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.