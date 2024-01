Carbon Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie der Carbon wird aktuell charttechnisch bewertet, wobei der Kurs von 6,51 EUR einen Abstand von -12,38 Prozent vom GD200 (7,43 EUR) aufweist. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 6,07 EUR, was auf eine positive Entwicklung hindeutet, da der Abstand +7,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carbon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt Carbon derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse in der "Industrie"-Branche zeigt sich, dass Carbon mit einer Rendite von -8,59 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Carbon mit 15,15 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 12,87, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.