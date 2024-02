Carbon Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Carbon festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu positiven Themen festgestellt wurde. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung ein "Gut"-Rating. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Carbon für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Carbon eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carbon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,89 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,2 EUR) weicht somit um -10,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 6,17 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Carbon für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Carbon mit -31,77 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt Carbon mit 37,93 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.