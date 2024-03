Carbon Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen bezüglich der Carbon-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine bedeutende Veränderung im vergangenen Monat. Daher wird die Carbon-Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -1,8 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Carbon-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carbon-Aktie zeigt unterschiedliche Werte. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein positives Rating für die Carbon-Aktie.