Carbon Aktie vor Q3 Ergebnissen: Erwartungen und Prognosen der Analysten

Quartalszahlen sind für Aktionäre immer ein spannender Moment, besonders wenn es um Unternehmen wie Carbon mit Sitz in Wiesbaden, Germany geht. Das Unternehmen wird in 108 Tagen seine Ergebnisse für das 3. Quartal präsentieren und Investoren fragen sich bereits jetzt, was sie erwarten können.

Aktuell hat die Carbon Aktie eine Marktkapitalisierung von 992,84 Mio. EUR und die Anleger sind gespannt auf das kommende Update. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres konnte Carbon einen Umsatz von 304,10 Mio. EUR verbuchen, während jetzt ein Rückgang um -90,50 Prozent auf 29,00 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -0,00% auf 21,80 Mio.EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich jedoch optimistischere Prognosen der...