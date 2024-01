Carbon Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Carbon im Branchenvergleich eine Underperformance von -33,81 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Carbon 32,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Carbon eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine "Gut"-Einschätzung. Trotzdem haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Carbon liegt bei 98,99, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 49,67 für eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Abschließend betrachtet hat Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carbon-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.