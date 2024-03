Carbon Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Derzeit schüttet Carbon niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Unterschied beträgt 3,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,03 %).

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Carbon-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 6,82 EUR, was 11,29 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,05 EUR liegt. Das ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,13 EUR, was einer Abweichung von -1,31 Prozent entspricht, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie erfolgt. Insgesamt erhält Carbon auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,12 Euro, was 64 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 33 Euro. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Carbon liegt bei 49,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Carbon bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".