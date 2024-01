Carbon Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Carbon-Aktie liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,7 und bestätigt ebenfalls die "neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt der Aktienkurs von Carbon im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor um 17,1 Prozent niedriger. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten 7,07 Prozent, wobei Carbon mit 24,17 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon beträgt derzeit 12,5, was 60 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt der durchschnittliche Wert bei 31, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.

Die technische Analyse der Carbon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,4 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,35 EUR liegt, was einem Unterschied von -14,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von +4,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Carbon-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.