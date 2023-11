Carbon Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Wert der Dividendenrendite von Carbon liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die Dividendenrendite 3,27 Prozent, was zu einer Differenz von -3,27 Prozent zur Carbon-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der aktuelle Kurs von Carbon beträgt 5,89 EUR und ist -26,28 Prozent vom GD200 (7,99 EUR) entfernt. Dies ist ein negatives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,67 EUR. Somit beträgt der Abstand zum GD50 -11,69 Prozent, was ebenfalls ein negatives Signal für den Aktienkurs ist. Insgesamt wird der Kurs der Carbon-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn sowohl der Durchschnitt aus 50 als auch aus 200 Tagen herangezogen werden.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Carbon beträgt 10,59, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Carbon eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen über Carbon auf sozialen Medien Plattformen zeigen deutlich, dass die Meinungen und Einschätzungen zum Unternehmen negativ sind. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergeben sich acht negative Handelssignale im zurückliegenden Zeitraum, während keine positiven Signale erkennbar sind. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Carbon von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend betrachtet ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Carbon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

