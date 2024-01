Carbon Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Carbon-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 57. Demzufolge wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 38,74, zeigt keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Einstufung für Carbon.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen weist die Carbon-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen, erscheint Carbon aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Redaktion vergibt daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Carbon beträgt aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Carbon eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Carbon in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine positive Anleger-Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 genau berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.