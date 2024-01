Carbon Aktie: Grund zur Sorge?

Die Dividendenrendite für Carbon beträgt aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wurde die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Carbon in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über Carbon liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Carbon liegt bei 43,4 und der RSI25 bei 62,8, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,975 EUR um 16,9 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 6,15 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carbon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.