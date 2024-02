Carbon Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung unter den Anlegern für Carbon ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab ein gutes Signal, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich für die Carbon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,14 EUR. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 5,86 EUR, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,13 EUR wird die Aktie als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carbon liegt bei 53,73, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 65 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Carbon aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine schlechte technische Bewertung, eine neutrale Einstufung im Hinblick auf den RSI und eine negative Bewertung der Dividendenpolitik.