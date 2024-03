Carbon Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die technische Analyse der Carbon-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 6,2 EUR liegt, was einer Entfernung von -7,05 Prozent vom GD200 (6,67 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 6,07 EUR. Dies führt zu einem Abstand von +2,14 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Carbon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividenden angeht, schüttet Carbon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,96 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,96 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carbon besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt und die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen aufweist. Daher erhält Carbon insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der weichen Faktoren bei der Aktienbewertung.