Carbon Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Derzeit hat die Aktie von Carbon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was bedeutet, dass die Börse 11,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Carbon zahlt. Dieser Wert liegt um 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung". Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung gegenüber Carbon festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Zusätzlich wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationshäufigkeit registriert. Insgesamt erhält Carbon daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Nach dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Carbon ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für Carbon liegt bei 39,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 60,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Neutral".

Die Dividendenrendite von Carbon beträgt 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,11) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.