Carbon Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,77 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit einer Rendite von 3,54 Prozent schneidet Carbon mit einer Rendite von 35,31 Prozent deutlich schlechter ab. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 7,06 EUR liegt und der Kurs der Aktie bei 5,945 EUR um -15,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,13 EUR, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 2 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carbon liegt bei 43,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Carbon in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird, was auf eine eher schwache Performance hindeutet.