Carbon Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Carbon-Aktie haben sich im vergangenen Monat deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität. In Bezug auf den Aktienkurs hat Carbon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 4,08 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche zu einer Unterperformance von -21,34 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,98 Prozent liegt Carbon 20,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carbon-Aktie um -15,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +5,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carbon damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf die Dividende weist Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,25 % zu einer negativen Bewertung führt.

