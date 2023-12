Carbon Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dividendenrendite von Carbon liegt auf Basis der aktuellen Kurse bei 0 %, was 3,28 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,28 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carbon liegt bei 46,84, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Carbon-Aktie ein Durchschnitt von 7,59 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,095 EUR, was einem Unterschied von -19,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,09 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Carbon zeigt sich als neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Dividende und das Anleger-Sentiment, während die technische Analyse zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.