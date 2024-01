Carbon Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Carbon-Aktie, so beträgt der aktuelle Wert 28. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich hingegen weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist die Carbon-Aktie hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Carbon.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der aktuelle Kurs der Carbon-Aktie bei 6,51 EUR liegt und damit um -12,38 Prozent vom GD200 (7,43 EUR) entfernt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 6,07 EUR auf. Dies entspricht einem Abstand von +7,25 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Carbon-Aktie bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,87 und liegt damit um 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Carbon eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Carbon eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.