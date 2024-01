Carbon Aktie: Aufgepasst!

Der Elektrische Ausrüstung-Sektor zeigt eine Dividendenrendite von durchschnittlich 3,13 %. Im Vergleich dazu weist das Unternehmen Carbon eine Dividendenrendite von 0 % auf, was eine Unterbewertung von 3,13 Prozentpunkten darstellt. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Carbon derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 90,67 Punkten, was auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung an und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI-Bereich.

In den letzten 12 Monaten hat Carbon eine Rendite von -27,26 % erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Underperformance von -33,42 % darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 32,7 % unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Carbon eine erhöhte Aktivität verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Carbon in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".