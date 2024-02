Carbon Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Carbon wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,8 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carbon-Aktie liegt bei 29,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so weist Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.