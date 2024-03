Carbon Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Carbon derzeit um 1,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu liegt die Aktie jedoch um 11,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Bei Carbon ergaben sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist deutlich geringer, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Carbon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,28 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 6,9 Prozent, was eine Underperformance von -40,18 Prozent für Carbon bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Carbon um 38,51 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Carbon liegt derzeit bei 53,99 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Carbon eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.