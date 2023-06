Carbios: Recycling-Aktie unter Druck – jetzt zuschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carbios":

Die Carbios-Aktie (WKN: A1XA4J) stand am Donnerstag unter erheblichem Druck. Das Unternehmen plant, frisches Kapital am Markt aufzunehmen, was bei den Anlegern vor allem aufgrund des äußerst niedrigen Ausgabepreises der neuen Aktien auf Unmut stößt. Was können wir kurzfristig von der Aktie erwarten?