Carbeeza Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Carbeeza wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Carbeeza überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei Carbeeza derzeit bei 0,15 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,1 CAD liegt und somit einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,1 CAD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung für Carbeeza wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt zudem, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant von der Norm abwich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Carbeeza-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.