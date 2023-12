Carbeeza Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz liefert interessante Einblicke in die Einschätzung der Aktie von Carbeeza. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt somit ebenfalls die neutrale Einschätzung für Carbeeza.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Rückgang von 34,38 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Carbeeza eine neutrale Empfehlung, da sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) neutrale Werte aufweisen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Carbeeza auf Basis des Sentiments, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.