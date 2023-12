Carbeeza Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Carbeeza als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Carbeeza-Aktie beträgt 44,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 44,44 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carbeeza besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an einem Tag neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Carbeeza bei 0,16 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,105 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -34,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,1 CAD angenommen, was einer Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde die Aktivität von Carbeeza über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Carbeeza in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".