Carbeeza Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Sentiment und Buzz rund um Carbeeza haben in den letzten Monaten eine mittlere Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Carbeeza in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein wichtiger Indikator, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass Carbeeza momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,89 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Carbeeza derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -30 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von +16,67 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Carbeeza wurde zuletzt neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Carbeeza beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Carbeeza.