Carawine Resources Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Carawine hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,11 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,099 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -10 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,11 AUD hatte, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des -10 prozentigen Abstands führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Entwicklung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren in Bezug auf Carawine sehr aktiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Carawine weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Abschließend betrachtet zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Carawine eine neutrale Bewertung, mit einem RSI von 51,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 55,77 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".