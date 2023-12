Carawine Resources Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Carawine wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Carawine-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 0), weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Carawine daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carawine derzeit bei 0,11 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,12 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +9,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,11 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von +9,09 Prozent führt und somit zu einer weiteren Bewertung von "Gut". Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Carawine eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Carawine von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für Carawine auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.