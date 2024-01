Caravel Minerals Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Caravel Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 63,83 Punkten, was darauf hinweist, dass Caravel Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI verliehen. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 54,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Caravel Minerals-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beobachtet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Caravel Minerals-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,172 AUD derzeit -4,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -18,1 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Caravel Minerals eher neutral diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung, da vor allem negative Themen im Fokus der Anleger stehen.

In Zusammenfassung wird die Caravel Minerals-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens insgesamt mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet.

