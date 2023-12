Caravel Minerals Aktie: DAS heißt noch nichts

Caravel Minerals wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Caravel Minerals als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 58,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 46,81, was für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten hat die Aktie von Caravel Minerals eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut"-Wert führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caravel Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,18 AUD weicht somit um -14,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (0,17 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+5,88 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Caravel Minerals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.