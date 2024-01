Caravel Minerals Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Caravel Minerals wurden in den letzten Monaten genau unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, durchschnittlich aktiv war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Caravel Minerals daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Caravel Minerals diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Caravel Minerals auf 0,21 AUD beziffert, während der aktuelle Kurs bei 0,185 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -11,9 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,17 AUD, was einen Abstand von +8,82 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Caravel Minerals liegt bei 55,56, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erfolgt auch hier die Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.