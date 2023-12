Caravel Minerals Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Caravel Minerals-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,21 AUD, während der letzte Schlusskurs mit 0,175 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,17 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Caravel Minerals-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Caravel Minerals-Aktie. Der RSI7 beträgt 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,11 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Caravel Minerals zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Caravel Minerals somit die Einstufung: "Neutral".