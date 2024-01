Cara Therapeutics Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten zwölf Monaten hat die Cara Therapeutics-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, wobei alle zwei Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 23,5 USD, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3816,67 Prozent hat. Daher wird die Cara Therapeutics-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cara Therapeutics-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf ein positives Stimmungsbild hinweist. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Cara Therapeutics zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Cara Therapeutics-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich.