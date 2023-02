Cara Therapeutics Aktie: Das gab es noch nie!

Der Cara Therapeutics-Kurs wird am 27.02.2023, 10:03 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 10.03 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

Die Aussichten für Cara Therapeutics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,4 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 67,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cara Therapeutics auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cara Therapeutics-Aktie beträgt dieser aktuell 10,14 USD. Der letzte Schlusskurs (10,03 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cara Therapeutics somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (11,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cara Therapeutics-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Cara Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Cara Therapeutics 2 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Cara Therapeutics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 10,03 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 169,19 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 27 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".