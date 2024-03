Cara Therapeutics Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Cara Therapeutics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -91,55 Prozent, was mehr als 1511 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2,46 Prozent, wobei Cara Therapeutics mit 94,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Cara Therapeutics-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cara Therapeutics. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 22 USD, was einem Aufwärtspotential von 2582,93 Prozent entspricht - eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Cara Therapeutics eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cara Therapeutics liegt bei 21,4, was 84 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (136,03). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Cara Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.