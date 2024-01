Cara Therapeutics Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Cara Therapeutics liegt bei 28,21, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,95, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Cara Therapeutics insgesamt als "Gut". Von den Analysten liegen 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cara Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Cara Therapeutics liegt bei 23,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 3062,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cara Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,68 USD. Der letzte Schlusskurs (0,743 USD) weicht um -72,28 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,06 USD, was ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-29,91 Prozent Abweichung). Daher erhält die Cara Therapeutics-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine insgesamt positive Stimmung rund um die Cara Therapeutics. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Cara Therapeutics bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.