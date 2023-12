Cara Therapeutics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Cara Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,92 USD, während der Kurs der Aktie (0,629 USD) um -78,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,19 USD, was einer Abweichung von -47,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,4, was 80 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (104,47). Dies deutet auf eine positive Bewertung ("Gut") hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird für Cara Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Dividendenrendite mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Cara Therapeutics überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen mit 62,35 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Cara Therapeutics-Wertpapier in diesem Abschnitt.