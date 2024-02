Mit CarParts.Com wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carparts heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Carparts überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Carparts weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Carparts-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carparts verläuft bei 3,82 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,52 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -34,03 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -17,11 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für die Carparts-Aktie bedeutet. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carparts-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" war, was ein "Gut"-Rating für die Carparts-Aktie ergibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 12 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 376,19 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für das Unternehmen Carparts.