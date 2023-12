CarParts.Com Aktie: Das macht sprachlos!

Die Carparts-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 279,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Carparts eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher erhält Carparts in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Carparts insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Carparts-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Carparts in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carparts-Aktie sich nicht in einem klaren Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carparts auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.