CarParts.Com Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Carparts-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei nur 1,61 USD lag, was einer Abweichung von -54,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,46 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-34,55 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carparts-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Trends in der Kommunikationsfrequenz zu erkennen sind.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Carparts, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Carparts-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (80) hingegen zeigt, dass Carparts überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Carparts.