CarMax, tut es schon wieder!

In den letzten vier Wochen konnte bei Carmax eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies hat zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" geführt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Carmax ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,04 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein negatives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Carmax. Die Anlegerstimmung wird als "Schlecht" bewertet, da sich in den Kommentaren und Meinungen vor allem negative Meinungen häufen und auch neun Handelssignale auf eine negative Entwicklung hinweisen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Carmax derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuelle Bewertung der Aktie von Carmax aufgrund der Stimmungslage, der Fundamentalanalyse und der Dividendenpolitik als negativ einzustufen ist.